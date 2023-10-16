В Тюменской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

В Тобольском районе на 308-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП с большегрузом "Вольво". Погибли трое человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, авария произошла в третьем часу утра. Предварительно, легковой автомобиль "Ниссан" выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель "Ниссана" и двое пассажиров этой иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. Возможно, водитель "Ниссана" уснул за рулем.