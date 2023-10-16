Израиль заявил, что режима прекращения огня на данный момент нет

Офис премьера Израиля заявил, что на данный момент нет прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в сектор Газа и прохода иностранцев. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Ранее телеканал Al Arabiya передал, что режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа. Якобы он начнется в 9.00 мск.

Reuters сообщило, что США, Израиль и Египет согласовали начало прекращения огня на юге сектора Газа, которое совпадет с открытием КПП "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные за несколько дней установили контроль в населенных пунктах у границы с Газой. После израильтяне начали наносить удары, в том числе по гражданским объектам и объявили о блокаде Сектора Газа.