Fujitsu ликвидирует подразделение в России

Разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu ликвидирует российское юрлицо.

Оно будет ликвидировано в августе 2024 г., пишет РБК.

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа". В начале октября 2023 г. опубликован рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Он основан на выручке этих организаций. Возглавила его "Леруа мерлен" (выручка в 2022 г. – 529,7 млрд руб.). Второе место – у JT Group (Япония, табачная промышленность, выручка в ушедшем году – 432,6 млрд руб.). Третье место с выручкой в 399,9 млрд руб. заняла Philip Morris International (США, табачная промышленность). Также в список попали, например, Nestle, Mars, Uniper.