Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари
Скончался бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Ему было 86 лет.
По данным канцелярии президента Финляндии, Ахтисаари умер сегодня в 6.40.
Ахтисаари был президентом Финляндии в 1994-2000 гг.
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Скончался бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Ему было 86 лет.
По данным канцелярии президента Финляндии, Ахтисаари умер сегодня в 6.40.
Ахтисаари был президентом Финляндии в 1994-2000 гг.
|ПН
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|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС