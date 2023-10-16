Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Ахтисаари был президентом Финляндии в 1994-2000 гг.

По данным канцелярии президента Финляндии, Ахтисаари умер сегодня в 6.40.

Скончался бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Ему было 86 лет.



