16 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters

Оккупация Израилем сектора Газа станет "большой ошибкой" - Байден

Любой шаг Израиля по оккупации сектора Газа будет "большой ошибкой", заявил президент США Джо Байден.

Байден считает, что группировка ХАМАС должна быть ликвидирована, при этом добавил, что должно быть создано палестинское государство. "ХАМАС не представляет весь палестинский народ", - заявил президент США в телеинтервью.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Египтом на предмет пропуска беженцев из сектора Газа и доставки на эту территорию гуманитарной помощи.

Теги: израиль, оккупация, сектор газа, палестина, джо байден


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