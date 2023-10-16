Жительница Забайкалья задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Забайкальском крае силовики задержали местную жительницу, которую подозревают в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, обвиняемая собирала и передавала сведения о передвижении военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону проведения СВО. Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.