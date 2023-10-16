На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня

Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что этот шаг нацелен на то, чтобы иностранцы могли покинуть анклав, а в Газу могла быть направлена гуманитарная помощь.

"Гуманитарное прекращение огня" для юга сектора Газа, как ожидается, начнется в 9.00 мск.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль - дать разрешение на поставки гуманитарных грузов в сектор Газа, а движение ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

"ООН располагает запасами продовольствия, воды, непродовольственных товаров, медикаментов и топлива на складах в Египте, Иордании, на Западном берегу [реки Иордан] и в Израиле", - заявил Гутерриш.

По его словам, эти товары могут быть направлены в сектор Газа в течение нескольких часов, передает ТАСС.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные за несколько дней установили контроль в населенных пунктах у границы с Газой. После израильтяне начали наносить удары, в том числе по гражданским объектам и объявили о блокаде Сектора Газа.