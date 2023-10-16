В ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге пострадали четверо тюменцев

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в минувшие выходные на проспекте Ленина: столкнулись Lada Largus и трамвай 8-го маршрута. В результате аварии пострадали четыре пассажира легковушки, с различными травмами они госпитализированы в ГКБ №36. Известно, что все пострадавшие являются жителями Тюмени.

Полицейские установили, что за рулем Lada находился 38-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался четыре раза. Трамваем управляла 56-летняя женщина с 29-летним водительским стажем, к административной ответственности не привлекалась.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства произошедшего, в том числе, на какой сигнал светофора двигались участники дорожного инцидента.