В Каменске-Уральском второй день ищут 12-летнюю школьницу

В Каменске-Уральском проводят поиски 12-летней Софьи. Девочка пропала накануне - вчера она вышла из дома и перестала выходить на связь, сообщается на сайте поискового отряда "ЛизаАрлет".

У школьницы рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза и темно-русые волосы. В последний раз девочку видели в черной жилетке с капюшоном, синих джинсах, черных кроссовках и черной кепке.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Софьи, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.