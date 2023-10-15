15 Октября 2023
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Фото: видеообращение Владимира Путина, скриншот

Песков сообщил, что Путин и глава КНР проведут беседу с глазу на глаз

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз на третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщают РИА Новости.

Форум состоится 17-18 октября. Он примет много высоких гостей и Путин, по словам Пескова, будет главным гостем.

"Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз - в этом у меня нет сомнений", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Один пояс, один путь


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