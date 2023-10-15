Число погибших в секторе Газа выросло до 2 329 человек

Число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 2,3 тыс., свыше 9 тыс. человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Сектора Газа.

По данным ведомства погибли 2 329 человек. Еще 9 042 получили ранения различной степени тяжести.

В субботу ведомство информировало, что в результате израильских ударов по Газе с начала эскалации конфликта погибли 2 228 человек, еще 8 744 ранены.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные за несколько дней установили контроль в населенных пунктах у границы с Газой. После израильтяне начали наносить удары, в том числе по гражданским объектам и объявили о блокаде Сектора Газа. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

По словам президента России Владимира Путина, Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава государства заявил о необходимости искать мирное разрешение конфликта.

"Альтернативы мирному решению конфликта путем создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме - нет", - сказал президент России.

При этом, по словам Путина, Израиль подвергся "беспрецедентной атаке", "он имеет право защищать себя".