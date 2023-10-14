В Прикамье автомобиль, за рулем которого был полицейский, проехался по человеку

В Прикамье полицейский переехал лежащего на проезжей части пьяного мужчину.

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, происшествие случилось в прикамском селе Юсьва, пишет РИА Новости. Уже стемнело. Речь идет о 46-летнем водителе "Шкода Октавиа".

Отметим, в конце сентября в Тюмени вынесен приговор бывшему полицейскому из Тобольска, до смерти избившего родственника во время семейного торжества на одной из дач. Конфликт произошел во время застолья, в ночь на 17 июля 2022 г. 38-летний тоболяк был в отпуске, поссорился с родственником и избил его до такой степени, что тот попал в больницу, где впоследствии скончался. За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, подсудимый уволен из органов внутренних дел. Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.