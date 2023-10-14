"Мы как раз "ТАК" формируем конкурсные..." - Мэр Нижневартовска едва не проговорился об "особенностях" формирования муниципальных заказов

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня в Нижневартовске проводит встречу с жителями, передает корреспондент Накануне.RU.

В диалоге участвовал и мэр города Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В процессе ответа на вопрос о возможной передаче пассажирских перевозок на территории города частным предприятиям Дмитрий Кощенко упомянул, что будет проводиться конкурс.

Наталья Комарова поинтересовалась - У вас есть муниципальный перевозчик, а вы ставите его под угрозу проводя конкурс?

“Мы как раз наоборот формируем так конкурсную процедуру…”, – ответил градоначальник. Как именно формируется муниципальный заказ мэру досказать не удалось, губернатор вовремя остановила откровения градоначальника, но по контексту совершенно понятно, что так называемая конкурсная документация, видимо, будет сформирована "как надо", чтобы принадлежащий городским властям перевозчик таки выиграл в "неравной схватке" с конкурентами.

В принципе "америки" здесь глава Нижневартовска не открыл. Те, кто принимал участие в иных конкурсных процедурах по другим направлениям, по собственному опыту знают, что такое формировать документацию "как надо".

Еще один вопрос, ответ на который мэр Нижневартовска явно не слишком хотел конкретизировать, касался перспектив строительства школы в 9А микрорайоне. Этот образовательный объект жители ждут уже давно, но пока там только пустырь.

“Школа находится в государственной программе. Там долгая история с концессионером. строительство школы находится в государственной программе. Мы ищем способы. Отмечу, что у нас с выполнением Указа Президента России о переводе школ на работу в одну смену все неплохо. Более 85% школьников города учатся в одну смену”, – начал свой ответ градоначальник Дмитрий Кощенко.

Губернатор указала мэру: "Дмитрий Александрович, это не правильный показатель. В данном случае для жителей имеет значение, чтобы школа была в шаговой доступности. Вы должны дать четкий ответ со сроками и ответить на вопрос когда в 9А микрорайоне появится школа”.

С четким ответом все-таки не заладилось. В этом случае стоит напомнить, что совсем недавно замдиректора департамента образования города Дмитрий Котов заявлял местным СМИ: " Если нас поставят на софинансирование на 2024 год, значит в 2024 году начнется проектирование нового объекта. На него отводится 1 год. Сроки возведения таких объектов составляют 2 года, то в 2026 году этот объект будет введен в эксплуатацию при условии софинансирования".

Софинансирование в данном случае, надо полагать, это ни что иное, как деньги из бюджета округа. Получается, в подтексте, что город как бы указует на окружные власти?...Мол, мы-то что, вот если округ даст денег - то школа будет. А как же ответственность за управление муниципалитетом?...