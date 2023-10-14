Вручение престижной правовой премии имени Михаила Сперанского состоялось во Владимирской области

Накануне в Центре культуры и искусства на Соборной во Владимире состоялась церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского. В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, начальник Главного управления государственной экспертизы Игорь Манылов, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, её заместитель, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин, руководители областных управлений федеральных ведомств, представители юридического сообщества и общественных объединений, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«У каждого региона есть имена, составляющие его славу. И мы очень гордимся тем, что Владимирская земля подарила России такого выдающегося реформатора, основателя отечественной юридической науки и теоретического правоведения, как Михаил Сперанский. Премией его имени ежегодно награждаются очень заслуженные люди. Михаил Михайлович внёс неоценимый вклад в становление нашего государства, развитие отечественного права, юридического образования и науки. Поэтому считаю, что будет правильно установить памятники Сперанскому на его малой родине – селе Черкутино Собинского района, а также во Владимире», – предложил Александр Авдеев.

Губернатор подчеркнул, что с учётом масштаба личности Михаила Сперанского, увековечивание памяти великого земляка должно стать связующей скрепой всего общества. К участию в определении места расположения и вида памятников приглашаются историки, искусствоведы, специалисты по градостроительству, топонимике и все неравнодушные жители региона.

Кроме того, во Владимирской области в 2024 году, по мнению главы региона, должны появиться ещё три памятника выдающимся деятелям Владимирской земли, князьям Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому, а также «владимирским мушкетёрам», героически сражавшимся за Отечество в Крымской войне 1853 – 1856 годов. Александр Авдеев считает, что подвиг земляков незаслуженно забыт потомками.

«Благодаря этой премии мы всё больше узнаём о достижениях российских государственных деятелей. И это очень правильно вручать премию имени Сперанского на его родине. Я благодарен Губернатору, Александру Авдееву, за такую возможность», – отметил Павел Крашенинников.

В этом году единогласным решением Президиума Ассоциации юристов России Всероссийская правовая премия имени Михаила Сперанского присуждена первому заместителю председателя Государственной Думы Александру Жукову. Высокой общественной награды также удостоен начальник федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», член Президиума Ассоциации юристов России Игорь Манылов.

В завершении церемонии Вячеслав Картухин вручил ряду студентов региона стипендии Владимирского отделения Ассоциации юристов России за активную общественную деятельность и отличные успехи в учёбе.

Справка. Всероссийская правовая премия имени Михаила Сперанского учреждена в 2011 году по инициативе Владимирского отделения Ассоциации юристов России в память о выдающемся государственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии. Каждый год президиум Ассоциации юристов России утверждает лауреатов для вручения премии за особые заслуги: систематизацию российского законодательства, совершенствование нормативно-правовой сферы, развитие гражданского общества, юридической науки и образования. Ежегодно она присуждается отдельным учёным-правоведам или коллективам соискателей. В разные годы лауреатами премии становились Дмитрий Медведев, Сергей Степашин, Павел Крашенинников, Татьяна Москалькова, Элла Памфилова и другие известные государственные деятели и юристы.