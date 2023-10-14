14 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Современный рентгеновский аппарат установили в Муромской центральной районной больнице

Отечественный цифровой рентген-аппарат «Электрон» Муромская больница получила благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Контракт на его поставку стоимостью 25,5 млн рублей заключили в марте этого года, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.

Кардиодиспансер Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

Рентгеновский аппарат установлен в травматологическом отделении Муромской ЦРБ. На нём будут проводиться плановые и экстренные исследования в круглосуточном режиме. Современное оборудование позволит выполнять весь спектр рентгеновских исследований с минимальной лучевой нагрузкой на пациента и с высоким качеством получаемого изображения. В настоящий момент аппарат тестируют, а специалисты, которым предстоит на нём работать, проходят обучение.

Аналогичное оборудование, которое использовалось в больнице ранее, исчерпало свой ресурс, требовалась замена рентген-аппарата.

медицина, рентген-аппарат(2023)|Фото: avo.ru

Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Теги: здравоохранение, рентгеновский аппарат, муромска больница


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