В Екатеринбурге стартовал первый форум медицинских микробиологов

Первый на Урале форум медицинских микробиологов стартовал в Екатеринбурге. Два дня ведущие бактериологи, паразитологи, вирусологи, микологи УрФО и приглашенные эксперты будут обмениваться опытом и обсуждать проблемы, возникающие в клинической практике.

Елена Истомина, организатор Форума рассказала, что программа форума рассчитана на два дня. "Изначально рассчитывали на 300 слушателей, но оказалось гораздо больше гостей. На наш призыв о помощи откликнулось 19 спонсоров, которые приняли участие в организации мероприятия. И откликнулись докладчики в общем количестве 68 человек. Все спикеры высочайшего уровня, прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Оба дня форума будут очень интересными и насыщенными".

Первый день значимого события открыли директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова», главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской микробиологии, доктор медицинских наук Татьяна Припутневич и президент Федерации лабораторной медицины Андрей Иванов.

«Свердловская область обладает одной из лучших лабораторий. Стоит задача сделать ее мощной, чтобы все медицинские организации, которые сегодня без микробиологической помощи, могли ее услугами воспользоваться и увеличить свои потенции с точки зрения диагностики инфекционных заболеваний», - говорит Татьяна Припутневич.

Специалист выступила с докладом о времени принятия микробиологических решений, в котором отметила грамотно выстроенную систему мониторинга распространения биологических угроз в РФ – в ней на каждую угрозу предусмотрен свой центр, и результатами их работы является перекрытие всех видов биологических угроз.

Всего в стране работает 1924 микробиологические лаборатории, и с 2021 года 144 в 84 субъектах из них были модернизированы, всего поставлено более 6000 единиц оборудования, в том числе 81 масс-спектрометр.

Андрей Иванов отметил положительные моменты в отечественной лабораторной диагностике. Он считает, что это связано с прошедшей пандемией COVID-19.

"Она продемонстрировала возможности отечественного медицинского производства для оснащения молекулярно-генетических лабораторий. Это оборудование для полимеразно-цепной реакции, для секвенирования нуклеиновых кислот и для определения специфического иммунитета. В этом вопросе наши медицинская промышленность поставила плечо медикам, которые работают в практических лабораториях. Можно сказать, этот экзамен, который встал перед всем профессиональным сообществом, мы с гордостью выдержали", - отметил Андрей Иванов.

Были введены информационные системы в сфере здравоохранения, федеральные регистры лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека и больных туберкулезом. Находится в стадии внедрения и новая система «Инфекционные заболевания».

Основными направлениями развития медицинской микробиологии, по мнению специалистов, являются развитие инфраструктуры, мониторинг биологических ресурсов, цифровое развитие, научные разработки и ликвидация дефицита кадров.

Всего за два дня на площадках форума выступит 68 докладчиков-специалистов.

Наталья Кочнева, главный внештатный специалист МЗ РФ по медицинской микробиологии в УРФО, начальник отдела лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ОДКБ» благодарит организаторов форума: "Форум проходит впервые в УрФО, цель его – объединить сообщество, альма-матер Высшие школы медицины и практическое здравоохранение. Поскольку являюсь главным внештатным специалистом Минздрава РФ по медицинской микробиологии, у меня есть прекрасная команда главных внештатных специалистов региона, это мои помощники, которые и помогли собрать такую профессиональную аудиторию".

Форум проходит при поддержке Министерств здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области, Ассоциации медицинских микробиологов, Федерации лабораторной медицины, Фонда содействия развитию медицины «Петр Сац» и Фонда святой Екатерины.