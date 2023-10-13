Москва выступила против оккупации Израилем Сектора Газа

Москва выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции в анклаве сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

"Мы против оккупации. Есть резолюция Совбеза ООН о том, что в принципе основа мира и безопасности - земля в обмен на мир. Нормализация в обмен на уход Израиля с оккупированных арабских территорий", - приводит его слова издание.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные за несколько дней установили контроль в населенных пунктах у границы с Газой. После израильтяне начали наносить удары, в том числе по гражданским объектам и объявили о блокаде Сектора Газа. Приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

По словам президента России Владимира Путина, Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава государства заявил о необходимости искать мирное разрешение конфликта.

"Альтернативы мирному решению конфликта путем создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме - нет", - сказал президент России.

При этом, по словам Путина, Израиль подвергся "беспрецедентной атаке", "он имеет право защищать себя".

Ранее Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.