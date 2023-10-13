13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали причину феноменального роста экономики Армении

В Кремле считают, что феноменальный рост экономики Армении обеспечен "интеграцией в СНГ".

"Посмотрите на темпы роста экономики Армении. Да ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики, там, по-моему, 15%", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что такой рост "в лучшие времена только Китай демонстрировал". "Вы думаете это просто так? Нет, это продукты интеграции", - полагает Песков.

У большинства экономистов, правда, другая точка зрения.

В 2022 году ВВП Армении вырос в целом на 12%, с апреля по август рост составил 18%. Министр экономики страны Ваган Керобян объяснял это притоком инвестиций и приездом так называемых российских релокантов. Керобян оценил примерно в 3% чистый эффект от приезда реклокантов, релокацию за 2022 год он оценил в 100-110 тыс. человек.

Явление релокации оформилось после начала СВО в феврале 2022 года, вторая массовая волна началась после объявления мобилизации в сентябре прошлого года.

Теги: армения, экономика, релоканты, ввп, дмитрий песков


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