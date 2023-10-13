Россия и Киргизия собрались создать институт биотехнологий

Россия и Киргизия могут создать совместный институт биотехнологий, такой проект обсуждается на высоком уровне.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, пока проект находится в стадии обсуждения, пишет ТАСС,

Напомним, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией. Подчеркивается, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов"