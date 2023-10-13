13 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Школьницу из Октябрьского перед тем, как сжечь, не менее 12 раз ударили камнем по голове

Школьницу из Октябрьского перед тем, как поджечь били камнем по голове. Как сообщает "КП-Пермь", всего было 12 ударов.

"Возле железнодорожных путей, где была обнаружена обожженная девушка, следователи нашли три камня. На всех была кровь школьницы. Судмедэкспертиза показала, что девушке нанесли 12 ударов, часть из них — тупым предметом", - говорится в сообщении. Большинство ударов были сосредоточены в затылочной части головы, но были удары и в область уха.

Также издание сообщает, что анализы подозреваемого на алкогольное опьянение были чистыми. Состояние опьянения девушки - запредельное.

Ural Mash ранее сообщал, что в крови подозреваемого были обнаружены алкоголь и наркотики.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция, в которой со ссылкой на очевидцев сообщается, что якобы преступление было совершено группой лиц. Петицию подписали более 125 тыс. человек. Люди требуют наказания для виновных в преступлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по жестокому убийству девушки в Прикамье в Главное следственное управление СК России. Также он поручил центральному аппарату провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей Прикамья.

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. Девушку госпитализировали с обширными ожогами. 18 июля она скончалась.

Теги: уголовное дело, покушение на убийство с особой жестокостью, поджог, школьница


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