В Тюменской области школьник получил полмиллиона в качестве гранта

13 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области школьник получил полмиллиона в качестве гранта

В Тюменской области школьник Александр Сотников получил грант в размере 500 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Школьник живет в Голышманово. У него была мечта - купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. Вместе с отцом и другими родственниками заготавливает сено.

Полученный грант подросток потратит на развитие бизнеса и увеличение поголовья. Компьютер мальчик тоже купил - на свои заработанные деньги.

Также 500 тысяч получил Егор Гавриков из Ишимского района. Ему 18 лет, продолжает семейное дело, разводит крупный рогатый скот. Уже получил поддержку от "Агростартапа" и воспользовался "Инвестиционным займом". Приобрел более 50 голов, закупил оборудование. Коровы дают потомство.

Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели выделено 40 миллионов рублей. Будем и дальше помогать сельскому бизнесу. Молодых предпринимателей поддержали в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Теги: грант, школьник, предприниматель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети