В Тюменской области школьник получил полмиллиона в качестве гранта

В Тюменской области школьник Александр Сотников получил грант в размере 500 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Школьник живет в Голышманово. У него была мечта - купить свой компьютер. В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. Вместе с отцом и другими родственниками заготавливает сено.

Полученный грант подросток потратит на развитие бизнеса и увеличение поголовья. Компьютер мальчик тоже купил - на свои заработанные деньги.

Также 500 тысяч получил Егор Гавриков из Ишимского района. Ему 18 лет, продолжает семейное дело, разводит крупный рогатый скот. Уже получил поддержку от "Агростартапа" и воспользовался "Инвестиционным займом". Приобрел более 50 голов, закупил оборудование. Коровы дают потомство.



Всего в Тюменской области гранты на реализацию бизнес-проектов в этом году получили 83 предпринимателя. На эти цели выделено 40 миллионов рублей. Будем и дальше помогать сельскому бизнесу. Молодых предпринимателей поддержали в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".