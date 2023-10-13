В Нижневартовске полицейских подозревают в незаконной регистрации 1295 мигрантов

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Нижневартовску и двух сотрудниц указанного подразделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, подозреваемые незаконно поставили на учет не менее 1295 мигрантов. Они были незаконно зарегистрированы по адресам ряда жителей Нижневартовска, которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию иностранных граждан не давали.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемых.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.