В КНР считают наращивание Японией темпов военного строительства подрывом мира в Азии

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган полагает, что наращивание Японией темпов военного строительства подрывает мир и стабильность в Восточной Азии.

Сяоган во время брифинга добавил, что Китай призывает Японию "извлечь уроки из истории и делать больше для поддержания регионального мира и стабильности", пишет ТАСС.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий.

"Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - сказал Кендалл во время выступления на симпозиуме по вопросам развития воздушно-космических сил в Нэшнл-Харбор.

До этого министерство обороны Китая заявило, что на спорных приграничных землях с Индией в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, воцарятся мир и спокойствие. Эскалация вокруг этих территорий происходит последние два года, хотя история конфликта своими корнями уходит вглубь истории.