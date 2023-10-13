Сухогрузы с российским и украинским зерном столкнулись в Мраморном море

В Мраморном море (Турция) столкнулись сухогрузы с российским и украинским зерном. Оба шли под флагами третьих стран.

Сухогруз Haje Halimeh шел из украинского Измаила в испанскую Валенсию, судно Asomatos направлялось из порта Кавказ (Краснодарский край) в израильскую Хайфу, это данные сервиса мониторинга судов Marine Traffic.

Инцидент произошел у берегов турецкого острова Мармара. В результате никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не выявлено, но сами суда пострадали. Их направили в турецкий порт Текирдаг.