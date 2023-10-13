СМИ: ХАМАС обстреливает аэропорт Бен-Гурион и города на юге Израиля

Палестинское движение ХАМАС наносит удары по израильскому аэропорту Бен-Гурион, передает Al Jazeera. Также обстрелам подверглись города Сдерот (ХАМАС сообщил о запуске по нему 50-ти ракет) и Ашеклон, находящиеся в непосредственной близости от сектора Газа. По данным местных каналов, в Ашкелоне одна из ракет попала в дом.

Международный аэропорт Бен-Гурион в эти дни является одной из точек массового скопления людей, желающих покинуть зону конфликта, в том числе иностранных граждан. Многие авиакомпании отменяют часть рейсов из-за рисков попадания самолетов под обстрел в воздушном пространстве Израиля.