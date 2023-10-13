13 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Красноярске родители-веганы заморили двухлетнюю дочь

В Красноярске скончалась двухлетняя дочка веганов. Ребенок не перенес ОРВИ, да родители и не обращались к медикам, предпочитая нетрадиционную медицину.

В семье сыроедов было трое детей, сейчас решается вопрос об ограничении супругов в родительских правах, чтобы две старшие девочки (7 и 4 лет) были в безопасности.

В СКР сообщили, что погибший ребенок с рождения был лишен мясных и молочных продуктов. У девочки развилась анемия. У педиатра ребенок не наблюдался.

В отношении супругов (35 и 36 лет) возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (статья 156 УК РФ) и "Оставление в опасности" (статья 125 УК РФ), передает "Красноярский рабочий".

Недавно суд вынес приговор по похожему случаю в Сочи, где у родителей-веганов умер ребенок, не получавший полноценный рацион.

Теги: веганство, ребенок, нетрадиционная медицина


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