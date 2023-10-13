Суд решил взыскать с агрофирмы "Ариант" 2,9 млрд рублей, доначисленных ФНС

Арбитражный суд Челябинской области отказал ООО "Агрофирма Ариант" в удовлетворении заявления о признании недействительным решения налоговой инспекции о доначислении недоимки, пени и штрафа на общую сумму 2,94 млрд рублей, передает агентство "Доступ".

Речь идет о решении от апреля 2022 года, агрофирма "Ариант" просила признать его недействительным, но суд в этом отказал.

Агрофирма "Ариант" основана в 1995 году в Челябинской области бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым, группа владеет 11 свинокомплексами, тремя комбикормовыми заводами, двумя бойнями, элеваторами (шесть площадок), заводом по переработке биоотходов, сетью розничных магазинов. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% уставного капитала ООО "Группа компаний Ариант" принадлежит Александру Кретову.