Внутри сектора Газа перемещено уже более 400 тысяч человек – ООН

Внутри сектора Газа перемещено уже более 423 тыс. палестинцев, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Только за последние сутки было перемещено более 84 тыс. человек. В OCHA заявили, что две трети перемещенных лиц нашли убежище в школах Ближневосточного агентства ООН.

Между тем, Минобороны Израиля призвало мирное население Газы переместиться на юг территории – речь идет о более чем миллионе человек. В ООН заявили, что такое перемещение едва ли возможно без наступления катастрофических гуманитарных последствий.

При этом представители ХАМАС также обратились к жителям территории и призвали их не покидать свои дома, а объявление израильских властей назвали провокацией и способом запугать палестинцев.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что израильская армия не блефует, а вскоре начнет наземную военную операцию в секторе Газа.