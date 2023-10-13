Сунак подтвердил переброску военных кораблей в Средиземноморье для поддержки Израиля

Великобритания отправит в восточную часть Средиземного моря два корабля Королевского военно-морского флота "для оказания практической поддержки Израилю", об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

В заявлении говорится, что большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев прибудут в Средиземноморье на следующей неделе.

Кроме того, патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС Великобритании начнут выполнять разведывательные полеты в регионе для отслеживания угроз региональной стабильности, таких как "передача оружия террористическим группировкам", передает ТАСС.

Ранее Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль с визитом.