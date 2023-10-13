13 Октября 2023
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Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

Депутаты Приангарья рассматривают вопрос увеличения штрафов за нарушения правил охраны жизни детей на водных объектах

В Иркутской области предложено ужесточить административную ответственность за нарушение правил охраны жизни детей на водных объектах. Соответствующий проект закона – «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» был рекомендован к принятию в первом чтении по итогам рассмотрения на заседании комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания региона. Заседание прошло под руководством Виталия Перетолчина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, согласно документу, штраф за нарушение правил охраны жизни детей на водных объектах составит для граждан от 2 до 5 тыс. рублей (сейчас от 1 до 2 тыс. рублей), для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей (сейчас 4 до 6 тыс. рублей), для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 до 60 тыс. рублей). Предложено установить штрафы за нарушение правил обустройства, обслуживания и пользования местом массового отдыха людей, а также за нарушение правил безопасности людей на льду для граждан, должностных и юридических лиц в размере до 1 тыс. рублей, 5 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Кроме того, вводится новый состав нарушения – превышение максимально допустимой скорости движения на отдельных участках акватории водных объектов, движение по которым допускается с максимально допустимой скоростью. Штраф за это нарушение составит для граждан от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

заксобрание иркутской области(2023)|Фото: irzs.ru

Как было отмечено, необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что детская гибель на водных объектах остается в числе самых высоких показателей трагических смертей, уступая гибели при дорожно-транспортных происшествиях и пожарах. По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, за последние 5 лет на водных объектах утонуло 60 детей. В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на октябрьской сессии областного парламента.

Знак "Купаться запрещено" рядом с Финским заливом в Санкт-Петербурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Также депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект закона «О преобразовании муниципальных образований Чунского района Иркутской области и признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области». Планируется объединение всех поселений, входящих в состав района, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. Данное преобразование осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития муниципальных образований и повышения уровня жизни проживающего в них населения. Кроме того, на заседании комитета был рассмотрен блок законопроектов, направленных на приведение областного законодательства в соответствии с федеральным, постановление о назначении на должности мировых судей Иркутской области и ряд других вопросов.

Теги: охрана жизни детей, перетолчин, административная ответственность


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