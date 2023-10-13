Спикер регионального парламента Александр Ведерников: Иркутской области необходимо формировать «бюджет развития»

Исполнение бюджетов муниципальных образований Иркутской области в 2023 году и основные подходы к формированию бюджета на предстоящий трехлетний период обсудили члены Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области под председательством спикера регионального парламента Александра Ведерникова.

По словам министра финансов региона Наталии Бояриновой, за 9 месяцев текущего года отмечается рост по всем налоговым доходам муниципалитетов за исключением налога на землю. Общий объем их вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 объем межбюджетных трансфертов составил около 123 миллиардов рублей, в том числе 67 миллиардов – на вопросы местного значения. Кроме того, в 2022 году правительство региона списало муниципалитетам бюджетные кредиты, израсходованные на строительство и реконструкцию дорог, благоустройство, реконструкцию объектов жилищного хозяйства и коммунальной сферы на сумму более 500 миллионов рублей.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Зоя Масловская отметила, что органы местного самоуправления сообщают о росте расходов на заработные платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ и изменением линейки педагогов дополнительного образования, оплату коммунальных услуг. Также необходимо предусмотреть дополнительные средства на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов.

По результатам оценки исполнения бюджетов, который провела Контрольно-счетная палата региона рекомендовала синхронизировать действия региональных и местных властей, активизировать участие муниципалитетов в региональных и федеральных проектах, усилить контроль за их исполнением. Также исполняющая обязанности председателя КСП Ольга Ризман отметила, что в большей части территорий при недостатке финансирования используются средства дорожных фондов, что не позволяет ремонтировать дорожную сеть в строительный сезон.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова добавила, что популярностью у муниципальных образований пользуется закон об инициативном бюджетировании. В этом году число участников проекта превысило 530, а в прошлом году их было только 480. Кроме того, депутаты регионального парламента дали жителям право использовать инструмент для благоустройства дворов, изменили порядок участия в конкурсе небольших населенных пунктов, а для крупных территорий предусмотрели большее количество проектов.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, председатель регионального парламента Александр Ведерников отметил, что необходимо развивать механизмы участия жителей Иркутской области в распределении бюджета.





«Мы одними из первых среди регионов России ввели инструменты, которые позволяют жителям использовать средства бюджета на свои проекты, и мы добились ежегодного выделения денег на эти направления. Но я напомню, что по поручению Президента Владимира Путина не менее пяти процентов местных бюджетов должны распределяться с учетом мнения жителей. Для Иркутской области – это около 8 миллиардов рублей, а сейчас мы тратим на эти цели чуть больше миллиарда. Нам нужно постоянно наращивать эти объемы», - сказал спикер Заксобрания.

Депутаты и представители муниципальных образований также обратили внимание на необходимость расширить перечень участников СВО, которые могут получать региональные выплаты, включить в программу «Школьный учебник» учреждения с числом обучающихся больше 750, усилить контроль за строительством социальных объектов в территориях.

Также члены совета рассмотрели основные подходы к формированию бюджета на 2024-2026 года. Министр финансов Наталия Бояринова сообщила, что бюджет сохраняет социальную направленность. Базовыми остаются принципы исполнения обязательств перед жителями региона, достижение целевых показателей региональных проектов, обеспечение устойчивости местных бюджетов, реализация инфраструктурных проектов в рамках инвестпроектов.

Александр Ведерников подчеркнул, что региональный бюджет должен отвечать федеральным трендам при формировании основного финансового документа. «Министр финансов России Антон Силуанов обозначил основные направления федерального бюджета: это обеспечение нужд армии и достижение целей специальной военной операции, а второе – технологическое и инфраструктурное развитие. Нам необходимо ориентироваться на федеральные посылы и думать о развитии промышленности в Иркутской области – это наши рабочие места, это наши будущие налоги, а значит и наши возможности исполнения будущих социальных обязательств», - сказал спикер парламента.

Депутаты и представители муниципальных образований региона продолжат участие в формировании бюджета Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, который будут утверждать в рамках одной из ближайших сессий Законодательного Собрания.