Житель Екатеринбурга украл из банка около миллиона через технический овердрафт

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обокравший банк путем технического овердрафта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец с соучастником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, похитил на территории Свердловской и Тюменской областей более 940 тысяч рублей.

"Преступления участники группы совершали с использованием на АЗС эмитированных банком расчетных банковских карт в результате создания незапланированного, не предусмотренного банковской системой технического овердрафта – предоставления банком держателю карты средств при отсутствии на банковском счете клиента собственных денежных средств", - отметили в прокуратуре.

Сейчас дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до шести лет колонии.