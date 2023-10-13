Борис Джонсон в эфире украинского телеканала заявил, что остается "русофилом"

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор является "русофилом".

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - заявил он в эфире украинского телеканала "Рада".

Впервые Джонсон назвал себя "убежденным русофилом" в 2017 году – на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. Он добавил тогда, что у него есть русские предки. Все это никогда не мешало Джонсону проводить в отношении Москвы жесткую политику и, в частности, выступать сторонником максимальной поддержки Украины.