13 Октября 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Новосибирской области отпустили из-под ареста депутата, проходящую по делу о взятках

Куйбышевский райсуд Новосибирской области смягчил меру пресечения депутату Людмиле Нефедевой, обвиняемой в получении взяток.

Домашний арест изменен на запрет определенных действий на полгода. Политику запрещено, например, выходить за пределы домовладения с 23.00 до 6.00, пользоваться интернетом. Ее уголовное дело Куйбышевский райсуд рассмотрит 25 октября, сообщает инстанция.

Нефедовой вменяют получение взятки за выдачу дипломов о среднем профессиональном образовании без обучения. Она – депутат Совета депутатов Куйбышева. В начале августа региональное отделение партии власти, комментируя обвинение Нефедовой в пяти эпизодах получения взяток, сообщило, что она не является членом партии. Если суд признает ее виновной, Нефедову исключат из фракции "Единой России" и лишат депутатского мандата.

Теги: Людмила Нефедова, Куйбышев, Совет депутатов


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