13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: рядом с Петербургом могут построить трассу с поездом на магнитной подушке

Московский институт теплотехники разработал технический проект трассы с поездом на магнитной подушке.

Она может появиться к северо-востоку от Санкт-Петербурга в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между органами исполнительной власти Ленинградской области и АО "Корпорация "МИТ" (входит в Роскосмос). В настоящее время работы по строительству трассы не начались.

Действующий полноразмерный макет поезда с использованием системы магнитной разгрузки был создан в 2021 году на базе испытательного комплекса АО "Корпорация "МИТ". Испытания показали правильность принятых технических решений.

В феврале 2021 года академик РАН и Герой Труда Российской Федерации Юрий Соломонов, который также является генеральным конструктором МИТ, заявил, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать, в том числе без машиниста. В 2022 году должны были начаться ходовые испытания.

В августе 2022 года Соломонов сообщал о выпуске постановления правительства Ленинградской области на проведение работ по созданию трассы с поездом на магнитной подушке в регионе. Запустить систему в эксплуатацию МИТ планирует в 2025 году, сообщает ТАСС.

Напомним, еще в 2019 году в Китае показали прототип поезда, способного разогнаться до 600 километров в час. Поезд состоит из пяти вагонов на магнитной подушке.

Теги: Петербург, поезда


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