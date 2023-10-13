13 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Reuters/Lisi Niesner

Производители бытовой техники Ирана намерены локализовать производство в РФ

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России.

Речь идет о таких компаниях, как Datees и Emersun. Они могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.

В Иране заградительные пошлины под 100% на всю бытовую технику, что позволило им развить категории газовых и электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее. С другой стороны, пошлины сокращают выбор потребителя, что "сказывается на контроле качества выпускаемой иранской продукции".

По словам экспертов, иранские бренды имеют "специфический дизайн" и способны заинтересовать россиян только в случае жесточайшего дефицита, которого сейчас нет, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России спрос на технику для дома и электронику среди граждан в третьем квартале вырос почти в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом.

Теги: Иран, бытовая техника


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