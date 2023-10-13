13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России ресторанный бизнес хочет вернуть трудовых мигрантов

Рестораторы России начали кампанию по привлечению к работе трудовых мигрантов из стран СНГ.

Например, сеть "Якитория" разместила на телевидении Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории России. "Шоколадница" наняла подборщика вакансий в странах СНГ. Кроме того, компании размещают вакансии на специализированных ресурсах.

По словам предпринимателей, речь идет о поварах, официантах, курьерах, сборщиках заказов и пр. На рынке наблюдается острый дефицит этих специалистов за последний год. Основные причины оттока персонала из стран ближнего зарубежья в последнее время — существенный рост курса валют и увеличение стоимости билетов. Самая высокая потребность у ресторанного бизнеса сейчас в поварах, на втором месте — официанты и курьеры.

hh.ru приводит данные, согласно которым, количество вакансий по наиболее популярным специализациям трудоустройства мигрантов существенно выросли — более чем на 70% с начала этого года. Спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита вырос на 75%, на курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике – на 70%, на рабочий персонал – на 72%, сообщают "Известия".

Напомним, рестораны в России осенью могут поднять цены. Заведения общепита страны прогнозируют увеличение стоимости меню в пределах 15–20%.

Теги: рестораны, общепит, мигранты


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