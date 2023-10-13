13 Октября 2023
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Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

Правительство РФ уменьшило квоту на временное проживание иностранцев

Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России на 2024 год установлена в размере 10 тыс. 595 единиц, что почти на 22% меньше, чем в текущем году.

Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Традиционно больше всего разрешений получили Москва и Московская область - 1 тыс. 500 и 750 единиц соответственно. Для Санкт-Петербурга количество сократится до 300. Количество квот для Татарстана и Башкирии уменьшилось наполовину - до 250 для каждого региона. Резерв квоты – 3 тыс. 178 разрешений, которые распределяется по регионам дополнительно, сообщает ТАСС.

Ранее группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о запрете иностранцам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах и такси.

Теги: иностранцы


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