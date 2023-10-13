Андрей Филатов проконтролировал работы по строительству гранитной набережной Сургута в районе будущего НТЦ

Накануне Глава Сургута Андрей Филатов совместно со специалистами Администрации и депутатами Думы города посетил стройплощадку и оценил ход строительства городской набережной. Этот масштабный проект, напомним, находится на контроле Команды Югры.

«Проделана большая работа по реализации на одной площадке сразу 10 объектов инфраструктуры. Необходимо было синхронизировать работу всех подрядчиков, субподрядчиков, инженерных служб. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это получилось сделать. Работы по реализации объектов в районе будущего НТЦ ведутся по графику. По некоторым объектам даже с опережением сроков, например, по строительству городской набережной. В этом году будет завершено и сдано три объекта. Также сегодняшняя динамика, закуп материалов, финансирование показывают, что уже в следующем году мы завершим все 10 инфраструктурных объектов, которые реализуются на площадке НТЦ. И самое главное – жители города получат новую благоустроенную набережную», – отметил Андрей Филатов.

Общая протяженность набережной, которую оденут в гранит, составит более 1,5 километра. А прогуляться по ней жители и гости Сургута смогут уже в следующем году. Новое общественное пространство появится в районе будущего научно-технологического центра. Сейчас строители укрепляют берег реки, производят забивку трубошпунтов, уже погружено 1344 из почти 1740 единиц конструкций. Все работы по берегоукреплению планируется завершить в апреле следующего года. После этого строители приступят к благоустройству.

«Мы видим, что работы ведутся, материалы для благоустройства набережной завезены. Это гранит, бордюрный камень. Уже в следующем году здесь можно будет гулять, заниматься спортом. Планируется, что это будет современная территория, которая, уверен, станет местом притяжения жителей и гостей города. Кроме этого, у сургутян появится место для причала маломерных судов», – отметил председатель Думы города Максим Слепов.

Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для будущего центра ведется Администрацией города в рамках заключенного соглашения с Фондом научно-технологического развития Югры. В этом году будут завершены и переданы в эксплуатацию три объекта в районе будущего НТЦ: локальные очистные сооружения, канализационно-насосная станция и магистральный водовод.

«В настоящее время по КНС все работы закончены, завершается пуско-наладка. Приступаем к передаче объекта в эксплуатацию. Работы по водоводу заканчиваются в конце месяца. В ноябре приступаем к промывке, передаче в эксплуатацию. По ЛОС ожидаем последнее оборудование. Также в ноябре планируем завершить работы на объекте. Отмечу, очистные сооружения объединены с городскими сетями ливневой канализации. Таким образом, мы закрываем не только вопросы будущего микрорайона города на территории НТЦ, но и городские. Все дождевые стоки с территории будущего НТЦ, а также с близлежащих городских улиц будут стекать в очистные сооружения, и уже очищенная вода, соответствующая всем нормативам, будет спускаться в реку», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

В 2024 году кроме собственно набережной строители сделают дорогу, которая соединит территорию НТЦ с улицами Энгельса и Никольской. Параллельно будут созданы сети тепло-, водо-, газо-, элекроснабжения и водоотведения.

Реализация проекта идет за счет средств инфраструктурно-бюджетного кредита. В финансировании участвуют три уровня бюджета: федеральный, окружной и муниципальный.