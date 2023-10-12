Парижане вышли на акцию в поддержку Палестины, проигнорировав власти

Жители Парижа вышли на улицы города для акции в поддержку населения Палестины. Несмотря на то, что ранее власти запретили какие-либо шествия, сейчас в столице Франции можно увидеть сотни протестующих с флагами Палестины и плакатами "Остановите Израиль!".

Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции скандируют: "Израиль — убийца!", "Все мы — палестинцы". Дабы не допустить хаоса, на площади Республики, где сейчас находят протестующие, дежурят многочисленные наряды полиции.

Напомним, что декрет о запрете проведения манифеста за подписью префекта города Лорана Нуньеса был опубликован накануне. Сегодня же глава МВД Франции Жеральд Дарманен дал поручение префектам не допустить протестных акций и арестовать организаторов.

Ранее израильские власти сообщили о 1,3 тыс. погибших мирных жителях и около 3,3 тыс. пострадавших. Также погибло более 200 военных.