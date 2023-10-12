Во время боев на юге Израиля погибло четверо россиян

В результате боевых действий на юге Израиля погибло четыре россиянина с израильским гражданством. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Там также говорится, что на сегодняшний момент еще шестеро россиян числятся пропавшими без вести.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство", - говорится в сообщении.

На данный момент посольство России в Тель-Авиве и представительство при Палестинской национальной администрации в Рамалле принимают все необходимые меры по поиску пропавших. В МИД России призвали стороны конфликта к деэскалации насилия, а также соблюдению международного гуманитарного права дабы избежать жертв среди мирного населения.

"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - добавили в ведомстве.

Ранее израильские власти сообщали о 1,3 тыс. погибших мирных жителях и около 3,3 тыс. пострадавших. Также погибли более 200 военных.