В Тюмени подросток купил автомобиль и прокатил друзей на багажнике и капоте

В Тюмени подросток купил автомобиль и прокатил двух друзей на багажнике, одного на капоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Юного водителя разыскали сотрудники полка ДПС ГИБДД.

Пассажиров вне кабины автомобиля ВАЗ2106 подросток катал на ул.Беляева в Тюмени в районе ТРЦ "Тюмень-СИТИМолл".

В присутствии отца парня привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса: за езду без прав, нарушение правил регистрации транспорта и перевозку пассажиров вне кабины автомобиля.

Родители о покупке машины не знали. Вину молодой человек признал, пообещал что больше так поступать не будет.

Госномера авто изъяты.