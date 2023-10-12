Нейросеть YandexGPT 2 смогла сдать ЕГЭ по литературе на проходной для вуза балл

Нейросеть YandexGPT 2 смогла сдать ЕГЭ по литературе на средний для российских школьников балл. Языковая модель набрала 55 баллов – это выше минимального проходного показателя для поступления в вуз (40 баллов). В Яндексе отмечают, что это первый раз, когда искусственный интеллект успешно справился с ЕГЭ, выполнив в том числе и творческое задание.

Для чистоты эксперимента были использованы варианты ЕГЭ из тренировочных экзаменов 2021–2023 годов, при этом было подтверждено, что обучающие данные YandexGPT не содержат ответов на эти вопросы, пишет "Код Дурова".