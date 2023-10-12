12 Октября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

И снова владимирцы пополнили ряды военнослужащих по контракту, провожали торжественно

Новые группы добровольцев Владимирской области заключили на этой неделе контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения для подготовки к боевым действиям в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Бойцов провожали представители Правительства региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, учащиеся владимирских школ, ветераны, родные и друзья.

«Жду от вас серьёзного настроя, понимания происходящего, разумного подхода. Сберёг себя – сберёг товарища, а значит, сберёг и подразделение. Задачи исполнять придётся, порой, непростые, но с вами правда, победу мы одержим однозначно», – напутствовал контрактников министр региональной безопасности Сергей Полузин.

отправка военнослужащих по контракту(2023)|Фото: avo.ru

В торжественной обстановке он вручил медаль «За боевые отличия» старшему сержанту Павлу К. Он удостоен награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

отправка военнослужащих по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Сам боец приветствовал товарищей, которые подписали контракт и отбывают на службу, и пожелал им скорого возвращения с победой к своим семьям. Для награждённого спецоперация – не первый боевой опыт. До этого он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. На СВО погибли его боевые товарищи, поэтому он решил продолжить службу по контракту и призывает последовать его примеру других владимирских ребят. Ведь там поддержка СВОих – превыше всего.

отправка военнослужащих по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Традиционно проводить бойцов также пришли учащиеся владимирских школ. Ребята исполнили для них патриотические песни и прочитали стихи. Для отправляющихся на службу контрактников прозвучал священный марш «Прощание славянки».

отправка военнослужащих по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, подробную информацию о поступлении на службу по контракту можно узнать на сайте. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36. Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: отправка военнослужащих по контракту, сво, минобороны, бойцы


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