12 Октября 2023
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Фото: организаторы турнира

В Верхней Пышме определили самбистов, которые представят УрФО на турнире в Москве

Во Дворце самбо и единоборств Верней Пышмы состоялся III этап всероссийской лиги самбо "Кубок воинской славы России" среди школьников Уральского федерального округа 14-16 лет.

Как сообщили Накануне.RU организаторы турнира, в нем приняли участие команды из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, поселка Арти и Нижней Тавды.

"Вот уже целую неделю на площадке Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы проходит настоящий спортивный праздник: ребята различных возрастных групп борются за звание лучших в нашем национальном виде борьбы – самбо. Верхняя Пышма неслучайно является точкой притяжения для молодых спортсменов – сегодня этот город стал настоящей кузницей российских чемпионов, где самбо активно развивается и процветает. Дорогие ребята, вы выбрали верный путь, дающий путевку в жизнь. Успехов вам и побед!", - поприветствовал участников соревнований директор Дворца самбо и единоборств, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Кубок воинской славы России по самбо среди школьников в Верхней Пышме(2023)|Фото: организаторы турнира

Командам из восьми человек предстояло сразиться за звание сильнейших в спортивном самбо.

"Разминку перед началом состязаний провели наши земляки – уральцы, мастера спорта международного класса, неоднократные победители всероссийских и международных соревнований. Юным спортсменам есть, на кого равняться! Уверен, что присутствующие здесь в зале ребята станут достойной сменой наших чемпионов", - рассказал организатор соревнований, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.

Кубок воинской славы России по самбо среди школьников в Верхней Пышме(2023)|Фото: организаторы турнира

Победителями стали Артинская СОШ №1 из поселка Арти, СОШ №33 из Верхней Пышмы и СОШ №19 из Екатеринбурга. Участники, занявшие три призовых места, в ноябре 2023 года будут представлять УрФО на всероссийских соревнованиях в Москве.

Алексей Свалов на Кубке воинской славы России по самбо среди школьников в Верхней Пышме(2023)|Фото: организаторы турнира

"Поздравляю ребят с их первой победой на соревнованиях по самбо среди школьников. Проект "Zа самбо" охватывает все больше школ, муниципалитетов, ребята получают новые возможности для физического и духовного развития. Результаты сегодняшних команд говорят сами за себя. Участники направления "Самбо в школу" обладают необходимыми навыками самозащиты и самостраховки, успешно сдают нормативы ГТО. А сегодня они получили возможность заявить о себе на всю страну", - подвел итоги соревнований координатор федерального партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области Алексей Свалов.

Теги: самбо, турнир, школьники, Верхняя Пышма


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