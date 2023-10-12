12 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Пермском крае произошло ДТП с участием машины "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел около 13.00 на автодороге Подъезд к Перми в направлении Краснокамска.

Автомобиль МАН с полуприцепом под управлением жителя Нижегородской области на 496 км трассы наехал на стоящий автомобиль "скорой помощи". После этого большегруз наехал на мужчину, который находился у передней пассажирской двери "скорой", а затем на стоящий легковым автомобилем "Вортекс Естима".

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера "скорой помощи". Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

Теги: Скорая помощь, ДТП, МАН, прицеп


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