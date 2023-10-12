СМИ: ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине

Боевики ХАМАС в конфликте с Израилем используют американское оружие, которое США отправляли на Украину. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

По данным газеты, эту информацию подтвердили и сам ХАМАС, и американские конгрессмены. Помимо американских винтовок М4, Украина могла передать ХАМАС ракеты Stinger.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно, от бойцов ХАМАС, которые благодарят Украину за оружие.

Как считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, "дальше будет только хуже". По его мнению, передаваемое Киеву вооружение, как и "оставленное беглыми американцами в Афгане", в будущем "будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".