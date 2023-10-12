12 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

Центральный банк России не следует рекомендациям МВФ - Набиуллина

Госдума утвердила обновленный состав совета директоров Центрального банка России: назначения получили 7 из 14 членов совета. Четверо из них были переназначены, трое – новички. Представляла коллег в парламенте глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Большая часть вопросов от депутатов была предназначена самой Набиуллиной и касалась курса рубля и инфляции. Хотя спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что вопрос повестки скорее кадровый, а спросить с главы ЦБ за денежно-кредитную политику депутаты смогут через месяц – во время ее отчета о работе, Набиуллина и ее заместители все равно на вопросы отвечали.

Так, Елизавета Данилова заявила, что "преждевременно говорить о рисках ипотечного пузыря", но в ЦБ тоже обеспокоены ситуацией на рынке ипотечного кредитования, поскольку разница в цене между недвижимостью на первичном и вторичном рынке уже доходит до 40%.

Владимир Чистюхин отметил, что регулятор в целом поддерживает идею о персональных полисах ОСАГО (не на машину, а на водителя), но при этом в страховку все равно должны быть вписаны автомобили, на которых он будет ездить – чтобы его можно было отследить по камерам видеонаблюдения.

Сама Набиуллина отвергла обвинение в том, что ЦБ, якобы, следует рекомендациям Международного валютного фонда.

"То, что переход к таргетированию инфляции с помощью ключевой ставки – это рекомендация МВФ, - это какой-то древний миф. Очень многие страны – их более 40 – перешли к таргетированию инфляции. Это эффективный инструмент контроля инфляции", - заявила председатель Центрального банка.

Также она еще раз вернулась к теме утраты валютных резервов после начала СВО. "Почему нельзя было все сразу перевести в юани? У нас экономика работала в долларовой системе. У компаний были кредиты в долларах. И юани не могли бы ликвидировать риски. Структура резервов идет за структурой экономики", - сказала Набиуллина.

Теги: центральный банк, эльвира набиуллина, госдума, ключевая ставка, курс рубля


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