12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В ХМАО на шесть часов задержали авиарейс в Екатеринбург

Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейса из Ханты-Мансийского автономного округа в Свердловскую область. Она составляет шесть часов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 12 октября, в аэропорту города Советский (ХМАО) произошла задержка рейса "Екатеринбург – Советский – Екатеринбург" авиакомпании "ЮТэйр". По расписанию он должен был вылететь в 15 часов 30 минут, но теперь планируемое время вылета – 21 час 30 минут.

На рейс ожидается 59 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Серовская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание комплекса услуг пассажирам.

Теги: рейс, прокуратура, Советский, Екатеринбург


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