Пять российских пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

При этом ни один из самолетов не изменил курс, все они направляются в аэропорты назначения.

Уточняется, что рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете. Также сигналы тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Ранее Росавиация выпустила рекомендации, чтобы не допустить посадок самолетов на поле. Последняя аварийная посадка пассажирского самолета Airbus А320 "Уральских авиалиний" на пшеничном поле в Новосибирской области была квалифицирована ведомством как "серьезный инцидент". Главное требование — обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.